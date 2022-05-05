Enflasyonun 20 yılın rekorunu kırması bekleniyor

Ekonomistler, nisan ayında enflasyonun son 20 yılın rekorunu kırmasını bekliyor.

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Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte geniş kesimlerin dikkatle takip etmeye başladığı tüketici enflasyonu bugün belli oluyor. 1 Mayıs'ta İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakamlardan sonra enflasyon oranlarına ilişkin beklentiler de önemli ölçüde değişti. İTO, 1 Mayıs'ta İstanbul'da perakende fiyatlarındaki nisan ayında yıllık artışı yüzde 79.97 açıkladı.

AYLIK YÜZDE 7'Yİ AŞABİLİR

Türkiye genelinde enflasyonun İstanbul'a oranla 1-2 puan daha düşük olması dikkatlerin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine çevrilmesine neden oldu. Ekonomistler, nisan ayında enflasyonun son 20 yılın rekorunu kırmasını bekliyor. İTO'nun verileri açıklanmadan önce Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 64.2 ile yüzde 70.85 arasında değişiyordu. Nisan ayı için aylık tüketici enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 4, en yüksek beklenti ise yüzde 7.8 seviyesinde bulunuyor.

TCMB tahminlerini revize etti

TÜİK verilerine göre mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61.14, aylık bazda ise yüzde 5.46 arttı. Yıl sonu enflasyon tahminlerinde güncellemeye giden Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23.2'den yüzde 42.8'e, 2023 tahminini de yüzde 12.9'a yükseltti.