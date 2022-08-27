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EPDK’dan doğalgaz dağıtım şirketlerinin satış tarifesine revize

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 7 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

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EPDK’dan doğalgaz dağıtım şirketlerinin satış tarifesine revize

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 7 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

EPDK’nın konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

7 DAĞITIM ŞİRKETİ

Buna göre, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Aksarak Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Paz. ve Tic. AŞ’nin, 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu kararlar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. (AA)

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