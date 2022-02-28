Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Erdoğan açıkladı

Halkı ve esnafı isyan ettiren elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüklerini açıkladı. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da aylık 240 kilovatsaate yükseltildi. İşte yeni düzenlemenin detayları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*İhtiyacımız olan tüm araç gereci üreteceğimiz bir yapı kurulana kadar durup dinlenmeden çalışacağız.

*Krizleri ülkemiz için fırsata dönüştürecek adımları atabilecek durumdayız. Salgın döneminde bunu hep birlikte gördük.

“BAŞARILI YÖNETİM SERGİLEDİK”

*Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemleri başta olmak üzere kamu sistemi çökerken biz başarılı yönetim sergiledik.

*Küresel ekonomik işleyişin salgın sürecinin ardından girdiği yapılanma döneminde ülkemizi öne çıkararak bu gerçeği tekrar ispatladık.

*Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, cari fazla üzerine inşa ettiğimiz kendi modelimizi başarıyla uyguluyoruz.

*Ülkemizde Gezi olaylarından beri yaşanan hiçbir hadisenin doğal dinamiklerin ürünü olmadığı, ülkenin önünü kesme amacı taşıdığı inkar edilemez bir gerçektir.

*PKK, DEAŞ, FETÖ tüm terör örgütleri sinsi bir planlama ve aynı gaye ile üzerimize salınmıştır. Nice ambargo, tuzak, sanayimizi, teknolojimizi, ihracatımızı, ekonomimizi baltalama girişimi büyük ve güçlü Türkiye’nin ayağına çelme takmadan ibarettir.

“YÜREĞİMİZ YANDI AMA…”

*Yüreğimiz yandı ama hamdolsun asla yere kapaklanmadık. Asla duruşumuzu bozmadık. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile her badirenin üstesinden geldik.

*Her projemizi hayata geçirdik. Şimdi artık nihai aşamaya geçmek üzereyiz. Biraz daha çalışmaya, üretmeye, ülke ve milletçe biraz daha sabra ihtiyacımız var.

“YÜZDE 11 BÜYÜMEYLE KAPATTIK”

*Bugün açıklanan veriler ekonomi programımızın başarıyla yürüdüğüne işaret ediyor. Yüzde 9,1’lik yılın tamamını yüzde 11 büyümeyle kapattık.

*G-20, OECD ülke arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke biz olduk. Yatırımlar ve istihdamdaki artış eğilimini sürdürüyoruz. İstihdamda geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre 3.2 milyon yeni iş imkanı ortaya çıkartarak, işsizlik oranımızı yüzde 11,3’e gerilettik.

*Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil ettiğimiz gün artık bu millet önümüzdeki 1 asrı kucaklayan yeni bir yol haritasına sahip olacaktır.

“SORUNU ÇÖZMEKTE KARARLIYIZ”

*Bu çerçevede tıpkı salgın gibi sadece ülkemizin değil Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın krizi haline gelen enflasyon orununu süratle çözmekte kararlıyız. Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu da kontrol altına almış olacağız.

ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ

*Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tariflerindeki düzenlemeyi de netleştirdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte alınan KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.

*Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece faturalarda yüzde 14’lük bir indirim sağlanmış olacaktır.

*Esnaflar ve zanaatkârlarımızda da yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Böylece Esnaf ve sanatkarlarımızın yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlıyoruz.

BURS AÇIKLAMASI

*Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK’tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz.

*Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir.

*Gençlerimize bir müjdemiz daha var. Salgının ilk yılında Star dediğimiz stajyer araştırmacı burs programını uygulamaya almıştık.

*Onların daha öğrenci iken kıymetli tecrübeler edinmelerini sağladık. Bugün almaya başlayacağımız yeni çağrı ile 300’ü arkeoloji projelerinde görev almak suretiyle 2 bin 300 öğrencimizi destekleyeceğiz.

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