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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri toplantı yaptı.

Yayınlanma: 23:26 - 31 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi

Son altı aydır ekonomide yeni bir model deneyen iktidar enflasyonla mücadelenin yollarını arıyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybının hızlanması, artan enerji fiyatları ve vatandaşı her geçen gün daha da bunaltan hayat pahalılığının gölgesinde bugün Ankara'da dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Ekonomi Politikaları Kurulu üyelerinin toplantı yaptığı öğrenildi.

Bir araya gelen ekonomi yönetiminin, 6 aydır uygulanan yeni ekonomi modelini ele aldığı öğrenildi.

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