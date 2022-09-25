Erdoğan: Çalışanlara ödenen yemek ücretleri nakit olarak da verilebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek ücretleri ile ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Erdoğan çalışanlara daha önce kartla verilen yemek ücretinin nakit olarak da verilebileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında çalışanlara yapılan fatura desteği ve yemek ödemeleri ile ilgili hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri açıkladı.

Erdoğan ayrıca törende yaptığı konuşmada iş dünyasına yatırım çağrısı yaptı. Erdoğan şunları kaydetti:

“Ben şimdi buradan haber veriyorum. Diyorum ki, karşımda yatırımcılar var. Sizlere sesleniyorum. Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü, düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar ne yapacaktır, istihdam sağlayacak, üretim, ihracatı artıracak ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir.

Ekonomimize yönelik saldırıların çıkış noktasının döviz kuru olmasının sebebi budur. Aldığımız tedbirlerle bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Enerji ve emtiadaki aşırı yükselişler nedeniyle olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz

Ekonomi programımızın araçlarını da buna göre belirliyoruz. Doğru yaptığımıza da yürekten inanıyoruz. Bu süreçte hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyonu da önce makul düzeye indirip, sonra da tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.

İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığına ezdirmedik. Küçük esnaflarımızla ilgili de onlara destek vermede adımlarımızı inşallah atacağız. Onları da güçlendirmeye gayret edeceğiz.”

YEMEK VE ENERJİ FATURA DESTEĞİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Erdoğan konuşmasına yemek kartı ücretleri ve ısınma ilişkin bazı yeni düzenlemeleri açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu:

“Her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamlarıyla ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedelini 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz.

Yemek ödemelerinde, restoran, lokanta yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarı da vergi indirimi istisnasına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyoruz”

Erdoğan ayrıca çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemeleriyle ilgili de konuştu. Erdoğan, “2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik doğal gaz ve ısınma giderinin 1000 liraya kadar olan kısmı gelir vergisi ve sigorta kesintisinden muaf tutuyoruz” açıklamasında bulundu.