Erdoğan imzaladı: Kur Korumalı Mevduata (KKM) vergi istisnası uzatıldı

Mart bilançosundan sonra, 30 Haziran 2022 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraları TL'ye çevirenler de, 3 ay TL hesabında tutmaları halinde faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.

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Ne yapsa TL’nin dolar karşısında değer kaybını önleyemeyen AKP iktidarından bir adım daha geldi. Şirketlerin kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettiği faiz ve kâr payları ile diğer

kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre uzatıldı.

31 Mart bilançolarından sonra 30 Haziran bilançolarında yer alan yabancı paraları TL’ye çevirenlere de vergi indirimi getirildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve Erdoğan tarafından imzalanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30 Haziran 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Kararda atıf yapılan kanun maddesi şöyle:

(4) (Ek:26/5/2022-7407/12 md.)55 Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yeralan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarınadönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri vebu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılmahesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonudeğerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kârpayları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanıistisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıylada uygulatmaya yetkilidir. İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan BDDK kararı yorumu: Ekmek 10 lira olacak İlginizi Çekebilir Dövizini TL'ye çeviren şirkete vergi istisnası geliyor İlginizi Çekebilir 'TL'ye dönün' diyen Erdoğan'ı vatandaş dinlemedi, 90 milyar dolar biriktirdi