Erdoğan, TİM Başkanı ve heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabulünde, toplantıda ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımların değerlendirildiği bildirildi.
TİM’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katıldığı toplantıda, ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımlar görüşüldü. AA