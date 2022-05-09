Erdoğan’ın konut planına ekonomistler ve siyasilerden tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'konut müjdesi'ne siyasetçiler peş peşe tepki gösterirken, ekonomistler yapılan uygulamanın hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşa destek olmayacağını savundu. Siyasetçiler, konut fiyatlarındaki artış konusunda da uyardı.

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Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut satışında 3 ayrı paket hazırlandığını söyledi. Erdoğan, “Kısa vadede konut satışını artırmayı hedefliyoruz. 10 yıl vadeli yüzde 0.99 faizli kredi verilecek” diye konuştu.

Erdoğan konut finansmanı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

* İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

* Mayıs başı itibarıyla yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.

* Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

* Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına ekonomistler ve siyasiler sosyal medyadan tepki gösterdi.

FAİK ÖZTRAK: MÜJDE DEDİĞİ BETON

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Müjde dediği; beton, beton, beton… “Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Millet ekonomi için kalıcı ve gerçek bir çözüm bekliyor, Erdoğan, batmış ekonomik düzene makyaj yapmaya, zenginin faizini fakire ödetmeye devam ediyor.

CHP’Lİ KASAP: MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYİN

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın müjdelediği yeni konut kredisi kampanyasıyla, 1 milyon TL'lik kredi çekerek ev alan bir vatandaş 10 yıl vadede aylık 14.200 TL taksit ödeyecek! Millet evinin kirasını ödeyemiyor. İnsanlar 14.200 TL'yi nasıl ödeyecek? Milletin aklıyla alay etmeyin.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Erdoğan, üst gelir grubuna konut müjdesi verdi! Aylık 28 bin TL’lik ödemeyle konut sahibi olabilecekler… Ne de olsa Ak Parti, zenginlerin partisidir! Dar ve orta gelirliler, şansına küssün. 5’li Müteahhit, Erdoğan’ın açıkladığı bu paketi beğendi!

KORAY AYDIN: BU MÜJDEDEN SADECE 5 MAAŞLI BÜROKRATLAR VE TUZU KURULAR YARARLANIR

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın: Türk milleti yoksullukla boğuşurken Sn. Erdoğan’ın müjdesine bakın! Bu müjdeyle 1 milyon TL’lik bir #konut için aylık 14 bin 277, 2 milyonluk konut için 28 bin 555 TL taksit ödemek gerekiyor. Bu müjdeden sadece 5 maaşlı bürokratlar ve tuzu kurular yararlanır. #YeterSandıkGelsin

CEMAL ENGİNYURT: YAZIKLAR OLSUN

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Konut satışları için faizler düşürülmüş, finans desteği sağlanmış. Hangi konut? AKP’li müteahhitlerin elde kalan konutları. Çiftçinin Faiz borcunu silme. Esnafın kredisine destek verme. KYK borçlarına çare olma. Yandaşlara kaynak yarat. İşiniz gücünüz kayırmacılık. Yazıklar olsun.

ŞAMİL TAYYAR: HANGİ ARA BU KADAR VİCDANSIZ OLDUK?

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar: Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?

Ekonomist Emrah Lafçı: Ekonomi teorisine “Faiz sebep enflasyon sonuç”tan sonra yeni bir dahiyane katkı daha; konut kredisi faizlerini düşürmek suretiyle konut fiyatlarını düşüreceğiz. Ekonomi bilimine hayırlı olsun!

“BETON YİYİN”

Finans ve Muhasebe Profesörü Burak Arzova: Dünya enflasyon endişesi ile daraltıcı önlemler alırken konut kredisi ile yeni talep yaratmak, 180 ile giden Şahin marka otomobille 240 denemeye kalkmak gibi bir şey. Üstelik arabanın emniyet kemeri de yok #konut

SÖZCÜ Gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu: Bitmedi beton aşkları! İnsanlar karınlarını doyuramıyorlar, bunlar konut kredisi vereceğiz diyorlar. Fakir yine babayı alıyor! Var mı 4253 lira asgari ücretten ev alacak kadar para artıran?

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: A: Açız, enflasyon altında ezildik. B. Ucuz konut kredisi verelim… Beton yiyin.

“ON YIL BOYUNCA HER AY 28.555 TL ÖDEYECEK”

Yazar Alaattin Aktaş: On yıl vadeli, %0.99 faizli, 2 milyon TL kredinin anapara+faiz maliyeti 3.426.674 TL. 3.426.674 TL/120 ay=28.555,62 TL. Yani bu krediyi kullanarak konut alan on yıl boyunca her ay 28.555 TL ödeyecek. “2 milyonluk değil de 500 binlik konut al” diyebilirsiniz. Bulursak alalım!

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent: “Konut alımına vatandaşlık vermeyin, mevduat faizini serbest bırakın, gayrimenkul fiyatları düşsün” diyoruz. Fiyatları daha da şişirecek düşük faizli kredi çıkıyor Saray’ın beyin takımından.

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