Erdoğan’la görüşen Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret açıklaması

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette artış talebiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile görüştü. "Şartlar öyle getirdi ki, bırakın aralık ayını, haziranı bile bulduğunda insanlar alım gücünü kaybetti" diyen Atalay, "Cumhurbaşkanı 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum' dedi. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştiren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı;

“ÇALIŞMA YAPILIYOR”

*2 gün evvel randevu istedik. Çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili bugün kendisiyle konuşma imkanı bulduk. Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT var. Her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk.

*Sayın cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde çalışma bakanıyla, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini (söyledi).

*Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu A'dan Z'ye anlattık.

*Cumhurbaşkanı, “Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz. Size de kamuoyuna da bilgi vereceğiz” dediler. Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk.

“ŞARTLAR ÖYLE GETİRDİ Kİ, BIRAKIN ARALIK AYINI HAZİRANDA ALIM GÜCÜ KAYBOLDU”

Vatandaşın alım gücünün düşmesine ve asgari ücrette artış görüşmelerinin şimdiden başlamasına dikkat çeken Atalay, “Bugüne kadar biz aralık ayının dışında asgari ücreti toplamadık. Şartlar öyle getirdi ki, bırakın aralık ayını, haziranı bile bulduğunda insanlar alım gücünü kaybetti” dedi.

“ERDOĞAN ‘BEN HER ŞEYİN FARKINDAYIM’ DEDİ”

Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Atalay, “Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ‘Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum’ dedi. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMU MEMNUN EDECEK BİR ŞEY OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Asgari ücret miktarıyla ilgili de Atalay, “Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin de söylerim ama öyle değil. Söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenlerin büyük bölümü asgari ücretin artmasını istemiyor. Asgari ücret artsın ama artan tarafını devlet karşılasın' diyorlar. İşin kolay yanı o. Biz burada insanların cebine ne girecek ona bakıyoruz. Bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

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