Efsane stadyumun yerine yapılacaktı, 4. defa iptal edildi

Trabzonspor'un efsane stadyumu Avni Aker'in yerine yapımı planlanan millet bahçesinin ikinci etap ihalesi dördüncü defa iptal edildi. İptal nedeni ilk defa "kaynakların verimli kullanılması" diye açıklandı

Yusuf DEMİR

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Şenol Güneş Spor Kompleksinin açılmasının ardından faaliyeti sonlanan ve yeni stadın yapım sözleşmesi gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilen, Trabzonspor’un efsane Avni Aker Stadyumu 2018’de yıkılmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yıkılan stadın yerine millet bahçesi projesi geliştirildi. Ancak yapımı planlanan Millet Bahçesi projesi yılan hikayesine döndü.

Birinci etabı Eylül 2021’de tamamlanarak hizmete açılan Millet Bahçesi’nin 2. Etap projesi için açılan dördüncü ihale de iptal edildi.

İPTAL NEDENİ: KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILMASI

Daha önce farklı nedenlerle iptal edilen ihalede dördüncü iptal nedeni Kamu İhale Kurumu kayıtlarına şu ifadelerle girdi:

“İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince…”

İHALE ADI: Trabzon İli Ortahisar İlçesi (Eski Avni Aker Stadyumu Yeri) 2 Etap Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

1. İHALE

İhale Tarih: 23 Mayıs 2022

İptal Tarihi: 12 Mayıs 2022

İptal nedeni: İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi

2. İHALE

İhale Tarihi: 16 Haziran 2022

İptal Tarihi 24 Haziran 2022

İptal Nedeni: İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle

3. İHALE

İhale Tarihi: 1 Eylül 2022

İptal Tarihi 22 Eylül 2022

İptal Nedeni: İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle

4. İHALE

İhale Tarihi: 6 Aralık 2022

İptal Tarihi 21 Aralık 2022

İptal Nedeni: İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince

“DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ” DEMİŞLERDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, ilk etap yapılırken şu açıklamayı yapmıştı:

“İnşallah birinci etap bittikten sonra, şu anda proje çalışması devam ediyor onunla birlikte ikinci etabı da yaparak hem lojmanların bulunduğu alanını parka dahil edeceğiz. Hem de denize açılan tarafı da kamulaştırdığımız zaman parkımızı denizle buluşturacağız.”

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