Eşitsizlik Ligi’nde Türkiye en dibe düştü

Türkiye gelir eşitsizliğinin en derinleştiği ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Dünya eşitsizlik liginde Türkiye bırakın Avrupa’yı, Ortadoğu’da bile dibe savrulmuş durumda.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'de gelir dağılımı hızla bozulurken, ülkemiz gelir eşitsizliğinde dünya sıralamasında en dibe doğru düşüyor. Londra Merkezli World Economics'in yaptığı çalışmaya göre Türkiye'nin gelir eşitsizliğinde aldığı not 100 üzerinden 33.5. Bu notu alan 2 ülke daha var: Papua Yeni Gine ve Dominik Cumhuriyeti. Slovenya'nın 61, Finlandiya'nın 56.1 notu aldığı sıralamada Türkiye, sadece gelişmiş ülkelerin değil Bolivya, Fas, Senegal, Gabon gibi ülkelerin de gerisinde. Eşitsizlik ligi incelendiğinde görünen o ki Türkiye'nin gelir eşitsizliğinde tek rakibi Arjantin ve Afrika ülkeleri.

World Economics, global yatırımcılara yön göstermek için ülkelerin detaylı ekonomik verilerini işleyen bir araştırma şirketi.

Hazırladığı ve düzenli güncellenen gelir eşitsizliği sıralamasında Gini endeksi baz alınarak en yeni verilerle sıralama oluşturuluyor.

ORTADOĞU'NUN DA DİBİ

Sıralamada Türkiye'yi bulmak için oldukça aşağılara inmek gerekiyor. Avrupa ülkeleri ile fark çok açık, öyle ki Türkiye'nin gelir eşitsizliği konusunda daha iyi olduğu Ortadoğu ülkesi bile sadece bir tane; Suudi Arabistan. BAE, Yemen, Katar, İsrail, Ürdün ve Lübnan Türkiye'den daha iyi nota sahip.

En fakire gelirin sadece yüzde 2.3'ü düşüyor

■ Oxfam'ın Dünya Ekonomik Forumu için yayınladığı rapora göre pandemi sırasında 573 yeni milyarder ortaya çıktı, buna karşılık her 33 saatte bir milyon kişi olmak üzere 263 milyondan fazla insan aşırı yoksulluğa itildi.

■ Türkiye gelir eşitsizliğinin derinleştiği ülkelerden. TÜİK'in henüz yüzde 70'lik enflasyonun etkilerini yansıtmayan son verilerine göre en zengin ilk yüzde 10'luk kesim toplam gelirin yüzde 31.5'ini alırken, en fakir yüzde 10'a toplam gelirin yüzde 2.3'ü düşüyor.