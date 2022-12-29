Et ve Süt Kurumu’nu batırdılar: 1,4 milyar lira zarar

'Kuyrukları azaltma' bahanesi ile fiyatlarına zam yapan Et ve Süt Kurumu, 2021’de öz kaynaklarının tamamını yitirdi.

Deniz AYHAN

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Çocuklar yatağa aç girmesin” diyerek gittiği ve içeri alınmadığı Et Süt Kurumu (ESK) iflasın eşiğine geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan TBMM'ye sunulan Sayıştay raporuna göre ESK, 2017'de 223 milyon 453 bin TL kâr etmesine karşın, 2021 yılında 521 milyon TL zarar etti.

Kurumun 2020 yılında 429 milyon 510 bin TL olan özkaynakları, 2021 yılında eksi 91 milyon 479 bin TL'ye düştü. ESK 2020'de de 223 milyon lira zarar etti. Kurumun toplam zararı 1 milyar 401 milyon TL’ye ulaştı. ESK batık durumda olmasına rağmen Ankara'daki görkemli binasına da her yıl 4 milyon lira kira ödedi.

4 YILDIR ZARAR EDİYOR

Kurum 2017 yılında 223 milyon 453 bin TL kârdayken, 2018 yılında 491 milyon 116 bin TL zarar, 2019’da 34 milyon 664 bin TL zarar, 2020 yılında 222 milyon 991 bin TL zarar, 2021 yılında ise 520 milyon 990 bin TL zarar etti. 2021 yılındaki zararla birlikte kurumun birikmiş zararı 1 milyar 401 milyon TL’ye ulaştı.

Sayıştay raporunda ‘'Son dört yıldır yüksek oranda banka kredisi kullanılması neticesinde katlanılan finansman giderleri ile birlikte oluşan dönem zararlarının da etkisiyle özkaynak toplamı eksiye düşen kuruluşun mali yapısının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınarak ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir” denildi.

YÖNETİM KURULU’NA 441 bin 949 TL ÖDENDİ

Aralarında Eski Genel Müdür Osman Uzun’un ve beş üyenin olduğu yönetim kurulu için 2021 yılında ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin tutarı da raporda yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin tutarı 441 bin 949 TL oldu.

MALİYETİN ALTINDA SATIŞTAN ZARAR EDİYOR

Sayıştay'ın diğer bulguları da şöyle sıralandı:

– Planlama ve üretim miktarları dikkate alınmadan gerçekleştirilen personel istihdamının maliyetleri olumsuz etkilediği, kurumda ihtiyaç duyulandan çok daha fazla sayıda personel çalıştırdığı.

-Kurumun tüketicilere güvenilir ve ekonomik ürün sunmak amacıyla, herhangi bir görevlendirme olmaksızın kendi mağazalarında maliyetinin altında kırmızı et sattığı ve bu kapsamdaki mağaza satışlarından sürekli zarar edildiği.

-İskontolu olarak anlaşmalı marketlere verdiği şarküteri ürünlerinde fiyat kontrolünü sağlayamadığı.

-Canlı hayvan ithalatında yükleniciye ait olan bazı giderlerin kurum tarafından ödendiği ve bu giderlerin toplamının 1 milyon 425 bin 403 liraya ulaştığı.

-Kurumun kendi unvan ve logosuyla karıştırılacak şekilde işletme adı ve logosu kullanılarak tüketicileri yanılgıya düşüren taklit mağazalar hakkında tespit, men, hükümsüzlük ve ceza davası açmasına rağmen, bu mağazalara şarküteri ürünü satarak tüketicilerin yanılmasına katkı sağladığı.

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