Euro bölgesi enflasyonu temmuzda rekor tazeledi

Euro bölgesi enflasyonu temmuzda yüzde 8,9'a yükselerek rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da para birimi olarak Euro’yu kullanan 19 ülkenin oluşturduğu bölgede enflasyon temmuzda rekor tazeledi.

Haziranda bölgede yüzde 8,6 olan yıllık tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 8,9’a yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) bugün açıkladığı öncü veriye göre, enerji enflasyonu temmuzda yüzde 39,7 ile alt endekslerde zirvede yer aldı.

Haziranda yüzde 8,9 olan gıda, tütün ve alkollü içecekler enflasyonu temmuzda yüzde 9,8’e yükselirken, enerji dışı sanayi ürünleri enflasyonu yüzde 4,5, hizmet enflasyonu yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

İşlenmemiş gıda enflasyonu da yüzde 11 olarak açıklandı.

19 ÜLKENİN 10’U ÇİFT HANEDE

Euro bölgesindeki 19 ülkenin 10’unun tüketici enflasyonu temmuzda çift hanede yer alırken, ilk sırada yüzde 22,7’lik enflasyonla Estonya yer aldı.

Bölgede en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke yüzde 21’le Letonya, yüzde 20,8 ile Litvanya olarak kayıtlara geçti.

Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’da enflasyon yüzde 8,5’e yükselirken, bölgenin en düşük enflasyonlu ülkesi yüzde 6,5 ile Malta oldu.

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