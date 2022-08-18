Euro bölgesi enflasyonu temmuzda yüzde 8,9 oldu

Euro bölgesi tüketici fiyatları Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 8,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

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Avrupa İstatistik Kurumu EuroStat, Avrupa’daki enflasyon verilerini açıkladı. Euro bölgesi tüketici fiyatları temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 8,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Eurostat’ın verilerine göre, enflasyon Temmuz’da bir önceki aya göre ise yine beklentilere paralel olarak yüzde 0,1 arttı.

Euro Bölgesi’nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon geçen yıla göre yüzde 5,1 ile beklentilerin hafif üzerinde artış kaydetti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 5

Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 5,0’lık bir artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı.

Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 artış kaydetti.

Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,4 artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı. (REUTERS)

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