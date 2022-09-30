Euro Bölgesi’nde işsizlik ağustosta sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi. AB'de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 921 bin olurken, bunun 10 milyon 966 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB’de temmuz ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi’nde de temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmemiş oldu.

AB’de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 921 bin olurken, bunun 10 milyon 966 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı.

EN FAZLA İSPANYA’DA

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ağustosta İspanya’da yüzde 12,4, Yunanistan’da yüzde 12,2, İtalya’da yüzde 7,8, Fransa’da yüzde 7,3, İsveç’te yüzde 7,2 ve Almanya’da yüzde 3 oldu.

İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Euro Bölgesi’nde yüzde 7,5, AB’de ise 6,8 seviyesinde belirlenmişti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 13,9

Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB’de 2 milyon 614 bin, Euro Bölgesi’nde 2 milyon 136 bin olarak belirlendi.

Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 13,8, Euro Bölgesi’nde de yüzde 13,9 olarak ölçüldü. (AA)

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