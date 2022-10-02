EYT’den kaç kişi emekli olabilecek? AKP ilk kez sayı verdi

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) merakla beklediği yasayla ilgili AKP'den yeni bir açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, düzenleme ile bekleyen herkesin emekli olamayacağını söyledi. Sarıeroğlu, yasa kapsamında kaç kişinin emekli olabileceğini de açıkladı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili Sarıeroğlu, şunları söyledi;

*Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.

*Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

*Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

asgari ücretle ilgili de açıklamada bulunan Sarıeroğlu, “Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz.” dedi.

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