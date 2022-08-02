EYT’nin maliyeti kur korumanın yarısı

Yasa çıktıktan sonra ilk yıl 1.5 milyon EYT’linin emekli olacağının öngörüldüğünü söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bunun maliyetinin de kur korumalı mevduat hesaplarına ödenen paranın yarısı olduğunu belirtti.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) büyük bir heyecanla yeni düzenlemeyi bekliyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “EYT'lilerin maliyeti kur korumalı mevduat hesaplarına ödenen paranın yarısı. Türkiye'de 5 milyon civarında EYT'li var, bunların tümü yasa çıksa bile hemen değil, 4-5 yıl içinde emekli olabilecek. İlk yıl 1.5 milyon kişi emekli olsa yıllık 90 milyar lira bir maliyeti var. Kur korumalı mevduatın 6 aylık maliyeti ise 86 milyar lira ve EYT'lilerin maliyetinin yarısı” dedi.

4-5 YIL SÜRECEK

Karabat yaptığı açıklamada, EYT'lilere ilişkin yasal düzenlemenin tümünün aynı anda emekli olmasını sağlamayacağını belirterek, “Türkiye'de 5 milyon civarında EYT'li var, bunlar kanun çıkınca hemen emekli olabilirler mi? Bunların bazıları hizmet süresini bekliyor ve 5 milyon kişi 4-5 yıl içinde emekli olabilir” diyerek şunları söyledi: “İlk yılda 1.5 milyon kişi emekli olursa yıllık 90 milyar TL yapıyor. Merkezi bütçe ise 2 trilyon 830 milyar lira yani bütçenin yüzde 3'ü. Kur korumalı mevduatın 6 aylık maliyeti 86 milyar lira. 90 milyar TL emekliye verdik, emekli harcayacak, tatile gidecek. Bunun bir kısmı zaten vergi olarak geri dönecek. Artı çok daha başka bir katkısı var, insanlar emekli olunca yerlerine yeni istihdam olacak.”

Üreticiye kaynak aktaracağız

– Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler de yapan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şu bilgileri verdi: “Enflasyonu yanlış açıklıyorlar, ekonomik verileri yanlış açıklıyorlar. Biz ilk başta durumu doğru tespit edeceğiz, sonra toplumun üretici kesimlerine kaynak aktaracağız. 3K formülümüz var. Yeni kadrolar, yeni kurumlar ve yeni kurallar. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı, Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız.”