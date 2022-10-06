Faik Öztrak: Milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinin 59 milyar dolara gerileyerek rekor kırmasını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara "Anlaşılan bunlar milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar. Allah Aşkına! Sizin bu millete gareziniz ne?” diye seslendi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 30 Eylül itibariyle eksi 59 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi.

“ŞİMDİ ANLAŞILDI”

TCMB’nin net döviz rezervi verilerini yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak “BOTAŞ’ın veresiye gaz için Ruslara neden ricacı olduğu şimdi anlaşıldı” değerlendirmesinde bulundu.

“BU MİLLETE GAREZİNİZ NE?”

TCMB’nin kasasındaki döviz açığının 30 Eylül’de 59 milyar dolar ile bir kez daha rekor kırdığını belirten Öztrak, “Anlaşılan bunlar milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar. Allah Aşkına! Sizin bu millete gareziniz ne?” şeklinde konuştu.

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