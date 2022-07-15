Faiz giderleri 4 kat arttı, görev zararı çoğaldı, kasada açık büyüdü

SÖZCÜ, merkezi yönetimin 2016 - 2021 yılları arasındaki faaliyet sonuçları tablolarını mercek altına aldı. Personel gideriyle mal ve hizmet alımları artan kamunun faiz giderleri 4 kat artmış durumda... Kamu kuruluşlarının toplam görev zararındaki yükseliş trendi dikkat çekerken, kasadaki açık da iki kattan fazla arttı.

İsmail ŞAHİN

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021 yılı Genel Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Raporda, devlet kasasının bir yol boyunca nasıl işlediğini gösteren veriler yer alıyor.

SÖZCÜ, önceki yıllara da bakarak, devletin harcamalarının son 6 yılda nereden nereye geldiğini inceledi:

GÖREV ZARARLARI: 2016 – 2021 yılları arasında kamu kuruluşlarının görev zararı toplam 561 milyar lira oldu. 2016'da 46.2 milyar olan kamu görev zararı 2020'ye gelindiğinde iki kattan fazla artarak 107.4 milyar liraya yükseldi. 2017 yılında 64.3 milyar, 2018'de 83.8 milyar, 2019'da ise 94 milyar lira görev zararı vardı. 2021 yılında ise kamu kuruluşları 167.7 milyar lira zarar yazdı.

FAİZ GİDERLERİ: 2016 – 2021 yılları arasında geçen 6 yılda merkezi yönetim faaliyetleri sonucu 815 milyar lira faiz ödemesi gerçekleşti. Faiz giderleri yıllar itibariyle şöyle oldu:

2016: 60.1 milyar

2017: 77.9 milyar

2018: 131.1 milyar

2019: 117.8 milyar

2020: 175 milyar

2021: 253 milyar

PERSONEL GİDERLERİ: Kamuda çalışan kişi sayısı her geçen gün artarak 4.8 milyona ulaşırken, son 5 yılda personel giderlerindeki artışta dikkat çekiyor. 2016 yılında toplam 128.6 milyar lira personel harcaması bulunan kamunun bu kalemdeki gideri 2020 yılı sonu itibariyle iki kattan fazla artarak 289.6 milyar liraya çıkmıştı. 2021 yılında ise 349 milyar lira oldu. Son 6 yıldaki toplam personel maaş gideri 1 trilyon 945 milyar lira oldu.

MAL VE HİZMET ALIMLARI: 2016 yılında 39.9 milyar liralık mal ve hizmet alımı yapan kamu, 2017'de 58.1 milyar, 2018'de 66.8 milyar, 2019'da 79.6 milyar ve 2020'de 87.8 milyar lira olmak üzere söz konusu kalemde 5 yılda toplam 333 milyar liralık harcama yaptı. 2021 yılında ise bu rakam 110 milyar liraya çıktı, böyle son 6 yılda toplam 443 milyar liralık mal ve hizmet alımı gerçekleştirildi.

KASADAKİ AÇIK BÜYÜDÜ: Merkezi yönetim faaliyet sonuçları tablosuna göre 2020 yılında devletin kasası 276 milyar lira açık vermişti. 2021 yılında bu rakam iki kattan fazla artarak 604 milyar liraya çıktı. Söz konusu açık 2019 yılında 244 milyar, 2018'de 142 milyar, 2016'da ise 11.3 milyar seviyesindeydi. 2017 yılında ise kasa fazla vermişti.

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