FAO uyardı: Çiftçiler üretim artışından vazgeçer, ithalat faturası kabarır

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çiftçilerin girdi masraflarını hesaplayan endeksin rekor yüksek seviyeye tırmandığını açıkladı. FAO'ye göre, girdilerdeki bu artışlar çiftçileri üretim artışından caydırabilir ve gelişmemiş ülkelerin gıda güvenliklerini tehdit edebilir.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gübre gibi tarım girdilerindeki fiyat artışının çiftçileri üretimde artışa gitmekten caydırabileceğini ve gelişmemiş ülkelerin ithalat faturasını artırarak gıda güvenliklerini tehdit edebileceğini belirtti.

FAO’nun raporunda, çiftçilerin girdi masraflarını hesaplayan endeksin rekor yüksek seviyeye tırmandığını ve bu artışın geçen sene gıda fiyatlarında yaşanan artışın üzerinde olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda “Bulgular 2022/23 ve muhtemelen bir sonraki sezon için gıda fiyatlarındaki artışları dizginleyebilecek bir arz tepkisine işaret edecek kadar iyi değil” ifadesine yer verildi.

GİRDİLER NEDENİYLE FİYATLAR TIRMANDI

Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı tedarik zinciri sorunlarına bağlı olarak artan girdi maliyetleri FAO’nun dünya gıda fiyatları endeksinin tırmanmasına neden oluyor.

Dünya gıda fiyatları endeksi mart ayında rekor yüksek seviyeyi gördükten sonra hububat ve et fiyatlarındaki artışa rağmen nisanın ardından mayıs ayında da gerilemişti.

Geçtiğimiz ayki düşüşe rağmen gıda fiyatları endeksi kısmen Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı endişelerle geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 22.8 daha yüksek seviyede bulunuyor.

KÜRESEL GIDA İTHALATINDA REKOR ARTIŞ BEKLENTİSİ

FAO tahminlerine göre, yüksek fiyatlar nedeniyle bu yıl küresel çapta gıda ithalatı için ödenen meblağ yüzde 3 artarak 1.8 trilyon dolarlık rekor seviyeye yükselecek.

Gelişmekte olan birçok ülkenin artan fiyatlar nedeniyle ithalatı düşürmesi beklenirken, FAO az gelişmiş ülkelerin ithalat faturalarını düşürmek için çok sert kesintiler yapacağını tahmin ediyor.

FAO, “Bunlar, gıda ithal eden ülkelerin artan uluslararası maliyetleri finanse etmekte zorlanacağı ve nihayetinde yüksek fiyatlara dayanamayabileceklerinin habercisi olabileceğinden gıda güvenliği açısından alarm veren işaretler açıklamasında bulundu. (REUTERS)

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