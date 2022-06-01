Faturalar kabardı: Sadece doğalgaza aylık 838,8 TL

Bugün elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlar, zaten kabarık olan faturaları daha da şişirecek. İşte faturalardaki son durum...

Gamze BAL

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Haziran ayına yeni elektrik ve doğalgaz zamlarıyla girilmesi son 6 ayda vatandaşın yüzde 100’ü, sanayicinin yüzde 200’ü aşan enerji zamlarına maruz kalmasına yol açtı.

Bugün itibarıyla elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 25 zam yapıldı.

Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatı ise yüzde 10 zamlandı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eski Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya’nın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bugün yapılan zamla birlikte dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik faturası 346,90 TL’ye yükseldi. Sakarya, bu tutarın bir önceki aya göre 45 lira fazla olduğunu ifade etti.

Sene başından bu yana yapılan zamları sozcu.com.tr için hesaplayan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ise, bu zamlarla vatandaşın sadece kış aylarında ödeyeceği doğalgaz faturasının 830 TL’yi aştığını, toplam fatura tutarının ise 2 bin TL’ye yaklaştığını ifade etti.

SON 6 AYDA YÜZDE 230’U AŞTI

Türkyılmaz’ın verdiği bilgilere göre, 31 Aralık 2021-1 Haziran 2022 aralığında vatandaş yüzde 57,9-136,8 aralığında elektrik zammına maruz kaldı.

Aynı dönem aralığında ticarethanelere yansıyan elektrik zam oranı yüzde 110,9-181,3 aralığında değişirken; sanayiciler için bu oran yüzde 237,5’i buldu.

Son 6 ayda doğalgaz zamları ise meskenler için yüzde 119,4 oldu. Bu oran işyerleri için yüzde 148 ila yüzde 215 aralığında değişirken, elektrik üreticileri için ise yüzde 160,4 şeklinde gerçekleşti.

TOPLAM FATURA TUTARI 1630 TL’Yİ AŞACAK

2022’nin ilk gününe de enerji zamlarıyla uyanan vatandaş, kış aylarında ortalama bir doğalgaz faturasına İstanbul’da 500 TL, Ankara’da 700 TL’ye ödeyecekti. Yapılan son zamlarla bu tutar Ankara’da 830 lirayı aşmış oldu.

Türkyılmaz, Ankara’da yaşayan bir vatandaşın ortalama bir tüketim için ödeyeceği doğalgaz faturasının aylık 372,80 TL’ye çıktığını, bu tutarın kış aylarında 838,8 TL’ye yükseleceğini söyledi.

Türkyılmaz’ın toplam fatura hesabına göre ise, elektrik ve doğalgaza su (134,70 TL), telefon ve internet bedelleri de (311 TL) eklendiğinde bir ailenin aylık toplam faturası kış aylarında 1630 TL’yi aşıyor.

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