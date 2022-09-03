FED agresifleşir korkusu doları zirveye taşıyor
ABD’de açıklanan istihdam verileri doların pozisyonunu güçlendirirken, Fed’in 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentileri artırdı. Dolar 18.26 lirayla bu yılın zirvesini gördü.
ABD'deki güçlü istihdam verileri Fed'in bu ay 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarak önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlerken, işsizlik oranı yüzde 3.5'ten yüzde 3,7'ye tırmandı. İstihdamın 298 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 3.5 olması bekleniyordu. Analistler, ABD'de tarım dışı istihdamın önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen sağlam bir hızda arttığını, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 Eylül'de 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yönelik beklentileri artırdığını belirtti. 109.62 puan seviyelerine tırmanarak 20 yılın zirvesinde seyreden dolar endeksi ise verilerin açıklanmasından sonra gücünü korudu.
18.26 LİRAYI GÖRDÜ
Fed'nin faiz artırımına tam gaz devam edeceğine yönelik kaygılar küresel tahvil ve hisse senedi piyasalarında ağır bir baskı oluşturuyor. Doların küresel ölçekte güç kazanmasından en büyük darbeyi ise aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişen ülke para birimleri alıyor. Dolar dün 18.2635 liraya kadar yükselerek 2022'nin zirvesini test etti. Dolar günü18.2210 liradan tamamladı. Dolar son olarak 21 Aralıkta yaşanan kur şoku ile 18.3674 liraya kadar tırmanmıştı. 18.2712 liraya gören Euro ise18.2250 liradan günü tamamladı.