Fed Başkanı Powell’dan faiz ve enflasyon mesajları

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merakla beklenen Jackson Hole konuşmasında görece şahin mesajlarıyla enflasyonla mücadeleye ve faiz artışlarına devam mesajı verdi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tüm dünyanın merakla beklediği Jackson Hole konuşmasını yaptı.

Jerome Powell’ın para politikasını erken gevşetmeye karşı uyarmasının ardından tahvil getirileri yükselirken hisse senetleri sert düştü. Piyasa Powell’ın konuşmasını görece şahin olarak yorumladı.

Powell’ın konuşmasından satır başları şöyle:

– Fiyat istikrarı olmadan ekonomi hiç kimseye yaramaz. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmenin bir süre için sınırlayıcı bir politikayı devam ettirmeyi gerektirmesi büyük olasılık.

– Fiyat istikrarını yenide tesis etmek biraz zaman alacak. İş gücü piyasalarında bir miktar yumuşama görülmesi, hane halklarının bir acı çekmeleri büyük olasılık.

– Enflasyonu azaltmak trendinde altında büyüme getirecektir. Yavaş büyüme enflasyonu aşağı getirecektir ama hane halkı ve işletmeler zorluk yaşayacaktır.

– Fed, duruşunu işini bitirene kadar devam ettirmeli. Eylül toplantısında faiz artırımı kararı tamamen temmuz toplantısı sonrası gelen verilere bağlı olacak.

– Temmuz ayı enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladık, ancak bizim ihtiyacımız olan enflasyonun aşağı doğru gittiğine güven. Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalır ise, kemikleşmesi olasılığı o kadar artar.

– Merkez bankalarının ana sorumluluğu enflasyonu düşürmek. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor.

– Tarih para politikasında erken gevşemenin risklerine karşı uyarıyor.

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