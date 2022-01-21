FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz arttırırsa ne olur?

FED faiz kararı sadece Amerika piyasası tarafından değil, dünya piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Fed yetkilileri arasında faiz artırıma kararının ne kadar çabuk gerçekleştirileceği tartışılıyor. FED faiz arttırısa doların değerinin artması ancak büyümenin yavaşlaması bekleniyor. FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak toplantı ardından açıklanacak.

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FED tarafından alınacak olası bir faiz arttırımı kararı ile gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasaları derinden etkilenecek. ED'in alacağı kararda artan koronavirüs vakalarıyla yüksek enflasyonun belirleyici rol oynayacağı belirtiliyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın ekonomistleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulundu.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

FED FAİZ ARTTIRMA KARARI NE ZAMAN ALINACAK?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulundu.

Banka’nın baş ekonomisti Jan Hatzius tarafından kaleme alınan araştırma notuna göre, ABD iş gücü piyasasındaki toparlanma ve 14-15 Aralık’ta gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarındaki şahin sinyaller daha hızlı bir normalleşmeye işaret ediyor.

Hatzius araştırma notunda, bilanço küçültmesine ilişkin tahmini aralıktan temmuza çektiklerini belirtirken enflasyonun yüksek ihtimalle hedeflenenin çok üzerinde kalacağını aktardı. Hatzius, “Mart, haziran ve eylül aylarında görmeyi beklediğimiz faiz artırımlarına aralık ayını da ekledik” dedi.

ŞAHİNLEŞME SİNYALİ GELMİŞTİ

Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda, faiz oranlarının öngörülenden daha erken yükseltilebileceği ve bilançodaki varlıkların azaltabileceği ifadeleri yer almıştı. Ayrıca Fed üyelerinin küresel arz darboğazlarına ilişkin endişeleri dikkat çekti.

Tutanakların ardından Fed'in haziran ayı için öngörülen faiz indirimlerine yönelik tahminler Mart ayına çekildi.

SON TAHMİNLER

Tutanakların ardından Fed'in Haziran ayı için öngörülen faiz indirimlerine yönelik tahminler Mart ayına çekildi. WSJ'nin aktardığına göre, ekonomik danışmanlık firması MacroPolicy Perspectives'in kurucusu Julia Coronado, tutanakların kendisini Haziran yerine Mart ayında başlayacak olan faiz artırım tahminini yükseltmeye sevk ettiğini söyledi.

Araştırma firması Renaissance Macro'da ekonomist olan Neil Dutta da, “Fed, Mart ayında yürüyüşe geçme yolunda ilerliyor. Onları neyin geride tutacağını görmek zor” dedi.