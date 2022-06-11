FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

ABD'deki Mayıs ayı tüketici fiyatları endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle enflasyonun zirveye çıktığına dair umutların boşa çıkması ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek için daha agresif hamleler yapacağına dair kaygıların şiddetlenmesiyle sert düşüşle açılmaya hazırlanıyor. Fed'in gelecek haftaki ve Temmuz'daki para politikası toplantılarında politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya genelinde artan enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. Para politikalarında sıkışma sürecine giren merkez bankaları, agresif faiz artırım kararları ile piyasaları etkilemeyi sürdürüyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 14 – 15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 15 Haziran saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Piyasaların beklentisi Fed’in gelecek hafta ve Temmuz’da gerçekleştireceği öngörülen 50 baz puan faiz artırımlarının ardından para politikasını sıkılaştırma adımlarını sürdüreceği yönünde. Dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) önümüzdeki ay 2011’den bu yana ilk kez faiz artırımına gideceğini açıklamasının ardından hisse piyasaları gerilemişti. Merkez bankası ayrıca Eylül’de de faiz artırımına gidecek. Eylül’de daha büyük bir faiz artırımı yapılması ise ihtimal dahilinde.