Fed ve ECB başkanlarından ‘yüksek enflasyon sürebilir’ mesajı

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde katıldıkları toplantıda yüksek enflasyon seviyelerinin bir süre daha sürebileceğine işaret etti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Portekiz’de düzenlenen 2022’de Merkez Bankacılığı panelinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Güçlü istihdam piyasası ile yüzde 2 enflasyon hedefine geri gitmek için patikalar olduğunu ama bunun garanti olmadığını belirten Powell, Ukrayna’daki savaşın Fed’in görevini oldukça zorlaştırdığını belirtti.

Powell, ABD ekonomisinde arz ve talebin özellikle istihdam piyasasında dengesiz olduğunu belirterek “Fed’in yumuşak inişi başarabileceğinin garantisi yok” ifadelerine yer verdi.

Powell ayrıca “Bütün gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon var. Bizim yapmamız gereken iş maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlamak. Bu gerçekten zor bir şey” diye konuştu.

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ECB Başkanı de Lagarde da salgından önceki ultra düşük enflasyon dönemine geri dönülmesinin çok mümkün olmadığını ve merkez bankalarının enflasyon beklentilerini önemli ölçüde yukarı yönlü revize etmeleri gerektiğini açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini ve enflasyonda kalıcı bir yükseliş olursa daha güçlü tepki vereceklerini ifade etti. Başkan gelecek ay 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini dışlamadı ve “Daha fazlasını yapmamız gereken koşullar olabilir” dedi.

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