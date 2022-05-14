Finike portakalı için tehlike çanları

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, "Girdi maliyetleri böyle giderse kazanamayan üretici narenciyeden vazgeçecek, dünyaca ünlü Finike portakalı yok olacak" dedi.

İsmail AKIN

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Finike’de, 25. Hasyurt Tarım Fuarı'nda moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın yaptığı “Tarımın Üretimi, İhracatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panel düzenlendi.

Panele, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, ve Meysan Genel Müdürü Akın Veziroğlu katıldı.

Finike bölgesinde 40 bin dekar üretim alanı olduğunu bunun 30 bin dekarında narenciye üretimi yapıldığını belirten Sarıçobanoğlu, “Girdi maliyetleri böyle giderse kazanamayan üreteci narenciyeden vazgeçecek, dünyaca ünlü Finike portakalı yok olacak” dedi.

‘MALİYETLER UÇTU, ÜRETİCİ FİYATLARI SABİT KALDI’

Sarıçobanoğlu, girdi maliyetlerindeki artışa rağmen narenciye üretici fiyatlarının değişmediğini söyledi.

“Gübre, akaryakıt, enerji ve tüm girdi fiyatları artığını ama üretici fiyatları artmadığını dile getiren Sarıçobanoğlu, şöyle devam etti:

“Üretici para kazanamıyor. Çiftçinin nefes alacak hali kalmadı. Çiftçi çocuğunu okutamaz hale geldi. Çiftçi her yıl ekonomik açıdan geriye gidiyor. Girdi maliyetleri böyle giderse kazanamayan üreteci narenciyeden vazgeçecek, dünyaca ünlü Finike portakalı yok olacak. Çiftçi topraktan koparsa bir daha geri döndürülemez.”

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