“Firmalar batarken TOKİ başarılı olamaz”

TÜRKİNŞA Başkanı Arslan, kamuya iş yapan firmalar batmaya devam ederken TOKİ’nin yeni konut projelerinin başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomik kriz yüzünden olağanüstü artan maliyetleri karşılanmadığı için zora düşen kamu müteahhitleri TOKİ üzerinden yapılacak 500 bin konut projesine soğuk bakıyor. Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (TÜRKİNŞA) Başkanı Servet Arslan, artan maliyetler karşısında nefes almakta bile zorlanan kamu müteahhitlerinin mevcut şartlar altında konutları yapamayacağını, aksi halde ciddi zararlarla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. Arslan, inşaat firmalarının batmaya devam ettiği bir ortamda TOKİ'nin başarılı olamayacağını da belirtti. TÜRKİNŞA Başkanı Arslan, TOKİ'nin dar gelirlilere yönelik projesini hayata geçirebilmesi için konunun asıl paydaşı olan, kamuya iş yapan müteahhitlerle ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

‘AKLIMIZI HAFİFE ALMAYIN'

Müteahhitlerin kronik hale gelen sorunları çözülmeden konut sorununun çözülemeyeceğini savunan Arslan, “Firmalar batmaya devam ederken, müteahhitlerin dışlandığı TOKİ projelerinin başarıya ulaşması gerçekçi değildir. Siz gelin önce bizi duyun, bizi görün, bizi dinleyin, bizi muhatap alın. Bu derdi, derdi çekenden dinleyin. istihdamın, üretimin ve ekonominin ana damarında duran müteahhitlerin aklını hafife almayın” dedi.

Arslan, daha fazla müteahhidin batmaması için kriz atlatılıncaya kadar koşulsuz şartsız tasfiye hakkı verilmesini, gerçekçi bir fiyat farkı hazırlanmasını, kamu bankalarından Merkez Bankası baz oranından kredi açılmasını ve KGF üzerinden malzeme alış aşamasında garanti verilmesini talep etti.

Fiyatları düşürmez

TÜRKİNŞA Başkanı Servet Arslan, iktidarın dara düştüğü her dönemde ya toplu konut hamlesi başlattığını ya da konut kredilerinin faizlerini düşürdüğünü ifade etti. Ancak bunun çare olmadığının fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarıyla görüldüğünü belirten Arslan, “TÜİK rakamlarına göre inşaat maliyetleri endeks tarihinin yeni rekorunu kırdı. Konut fiyatlarının düşmesi açıklanan inşaat maliyetlerine göre imkansız” dedi.