Fitch, Belarus’un döviz değerlemesini ‘sınırlı temerrüt’e indirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Belarus'un döviz değerlemesini "sınırlı temerrüt" olarak belirledi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün Belarus’un uzun vadeli döviz değerlemesini C’den “sınırlı temerrüte” indirdi.

Bu adım Belarus’un 2027 vadeli Eurobond kupon ödemelerini dolar yerine Belarus rublesi ile ödemeyi talep etmesi ve 29 Haziran’da yapması gereken ödemeyi yapmamasının ardından atıldı.

Fitch Belarus’un yerel para cinsi üzerinden olan ödemelerinde sorun görülmediğini ve ödemelerin zamanında yapıldığını bu nedenle uzun vadeli değerlemesinin “CCC” olarak tutulduğunu açıkladı.

BU ÜLKELER DE TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl Lübnan temerrüde düşmüş, bu yılın mayıs ayında da Sri Lanka borç krizi nedeniyle temerrüde düştüğünü ilan etmişti. Rusya ise ödeme sistemlerinin engellenmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda 1918 yılından bu yana ilk kez temerrüde düşürülmüştü. (REUTERS)

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