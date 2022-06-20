Fitch: Türkiye’deki sigorta şirketleri son 10 yılın en zorlu koşullarında

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki sigorta şirketlerinin son 10 yılın en zorlu koşullarında faaliyet gösterdiklerini açıkladı ve şirket kârlılıklarının ağır baskı altında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’deki sigorta şirketlerinin son 10 yılın en zorlu koşullarında faaliyet gösterdiklerini açıkladı.

Fitch’e göre, şirketlerin kârları ve sermaye yeterlilik oranlarının, 2022-2023’te ağır baskı altında kalması bekleniyor.

‘YÜKSEK ENFLASYON REZERV AÇIKLARINA YOL AÇAR’

Fitch tarafından bugün yayımlanan raporda, makroekonomik bozulmanın, enflasyondaki artışın etkilerinin ve motorlu taşıtlara yönelik üçüncü şahıs sorumluluk (MTPL) sigortasında devam eden tavan fiyat uygulamasının, bazı sigortacıların asgari ödeme yeterlilik seviyelerinin altında kalmalarına neden olabileceği belirtildi.

Bu nedenle bahsi geçen sigortacıların sermaye artırmak ya da daha güçlü rakipler tarafından satın alınmak durumunda kalabileceği belirtildi.

Fitch, Türkiye’de 2022 Mayıs’ta yüzde 70’in üzerine çıkmış olan enflasyonun 2022 sonunda yüzde 60, 2023 sonunda ise yüzde 55 seviyesinde olacağını öngördü.

Rapora göre, enflasyonun yüksek seyrine devam etmesi, tazminat taleplerinin maliyetini artırarak ve bazı iş kollarında rezerv açıklarına yol açarak sigortacılar üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olacak. (REUTERS)

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