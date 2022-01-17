Fitch’den Türkiye uyarısı: Finansal riskler arttı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların finansal riskleri artırdığına dikkat çekti. Değerlendirmede, alınan önlemlerin güvendeki sert düşüşe çözüm sağlamadığının altı çizildi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığı konusunda uyardı.

Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Fitch, değerlendirmesinde “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor” ifadelerine yer verdi.

‘ALINAN ÖNLEMLER ÇÖZÜM ÜRETMİYOR’

Artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten Fitch aynı zamanda, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye'nin kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğine vurgu yaptı.

Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu bildirdi.

NEBATİ, ‘BİR KENARA KOYDUK’ DEMİŞTİ

2022’nin ilk günlerindeki MÜSİAD toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, heterodoks politikalar var” demişti.

Heterodoks iktisat, bir parçası olarak neoklasik veya diğer ortodoks ekonomiyi içerebilen çeşitli ekonomik okulları ve metodolojileri dikkate almak anlamına geliyor.

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