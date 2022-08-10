Fiyat İstikrarı Komitesi konut fiyatlarını görüştü

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirleri ele aldı.

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Fiyat İstikrarı Komitesi (FİK), Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün toplandı.

Hazine’den yapılan açıklamada, toplantıda enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurların ele alındığı belirtildi.

‘ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAMI ARTIRMA’ VURGUSU

Açıklamada şöyle denildi:

“Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına; konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına; ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir.”

Ayrıca, Nebati de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Nebati, “Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık” ifadesini kullandı. (AA, REUTERS)

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