Fortune 500 Türkiye şirketleri 2021’de kârlarını katladı

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2021 Araştırması’na göre, şirketlerin net kârı yıllık yüzde 137,7 arttı. Fortune 500 Türkiye şirketleri son 15 yılın en yüksek oransal artışını gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği ‘Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın sonuçları belli oldu. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin toplam net satışları ABD’nin ilk üç şirketi olan Walmart, Apple ve Amazon’un gerisinde kaldı.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2021 Araştırması'na göre, şirketlerin 2021 yılı net satışları, bir önceki yıla göre yüzde 65,7 artarak 3.2 trilyon liraya çıktı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2021'de gerçekleştirdiği ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 90 artarak 895,2 milyar TL'ye çıkarken, net kârı ise yüzde 137,7 artarak 157,8 milyar lira oldu.

Fortune 500 Türkiye şirketleri, 2021 yılında net satışlar, ihracat ve net kâr anlamında araştırmanın ilk yapıldığı 2007 yılından bu yana en yüksek oransal artışı gerçekleştirdi.

SON 15 YILIN EN HIZLI BÜYÜMESİ

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2021 yılında net satışlarında sağladıkları söz konusu artış, ilk araştırmanın yapıldığı Fortune 500 Türkiye-2007'den bu yana geçen 15 yılda gerçekleşen en yüksek oranlı artış oldu. Başka bir ifadeyle Fortune 500 Türkiye şirketleri 2021 yılında net satışlarda, son 15 yılın en yüksek oranlı artışını gerçekleştirdi.

NET KÂR YÜZDE 138 ARTTI

Fortune 500 Türkiye Araştırması, şirketlerin 2021'de kârlarını da yüksek oranda artırdıklarını ortaya koydu. Fortune 500 Türkiye şirketlerinden 396'sı kâr açıklarken, 104'ü zarar açıkladı.

Fortune 500 Türkiye sıralamasında yer alan şirketlerin 2020 yılında 66 milyar 367 milyon lira olan toplam net kârı, 2021 yılında yüzde 137,7 oranında artarak 157 milyar 781 milyon liraya çıktı.

Net kâr artışında şirketlerin esas faaliyet kârları ile diğer gelir gider dengesindeki artış toplamının, finansman giderlerindeki artışın üzerinde olması etkili oldu. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net satış kârlılığı 2020 yılında yüzde 3,42 iken, 2021 yılında yüzde 4,91 seviyesine çıktı. 2020 yılında yüzde 8,27 olan özkaynak kârlılığı ise 2021 yılında yüzde 12,22'ye yükseldi.

EPİAŞ ZİRVEDE

Bu yıl 15'incisi açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye-2021 listesinde, geçen yıl zirveye çıkan Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş. (EPİAŞ), bu yıl da zirvede yer aldı. 2021 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 57,9 artırarak 167 milyar 126 milyon liraya çıkaran EPİAŞ, Fortune 500 Türkiye 2021 sıralamasının birincisi oldu.

Uzun yıllar Fortune 500 Türkiye'nin zirvesinde yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ise 2021 yılında bir önceki yıla göre net satış gelirlerini yüzde 138,7 oranında artırarak 150 milyar 972 milyon liraya çıkardı. Böylece Tüpraş, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Fortune 500 Türkiye listesine ikinci sırada girdi.

BİM GERİLEDİ

2021 yılında net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 27,1 artırarak 70 milyar 527 milyon liraya çıkaran BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) ise Fortune 500 Türkiye listelerindeki tırmanışında 2021 yılında ivme kaybetti. Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde üçüncü sırada yer alan BİM, üç basamak gerileyerek Fortune 500 Türkiye-2021 listesine altıncı sırada girebildi.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin istihdamı yüzde 5,1 arttı. Fortune 500 listesindeki şirketlerin, 2020 yılında 1 milyon 278 bin olan istihdamı, 65 bin artarak 2021 yılında 1 milyon 343 bine çıktı.

500 ŞİRKETİN TOPLAMI ABD’NİN İLK ÜÇ ŞİRKETİNDEN KÜÇÜK

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam net satışları, bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 30,7 oranında artarak 2021 yılında 361,5 milyar dolara çıktı.

Fortune 500 ABD listesinin ilk sırasında bulunan Walmart'ın net satışları ise 2021 yılında 572,8 milyar dolara ulaştı. 2021 yılında sağlanan güçlü büyümeyle Fortune 500 Türkiye-2021 listesinde yer alan şirketlerin toplam net satışları Walmart'ın yüzde 63'üne çıktı. Bu oran 2020 yılında yüzde 49,5 civarındaydı.

Türkiye-2021 şirketlerinin tamamı, Fortune 500 ABD-2021 listesine ise dördüncü sıradan girebiliyor. Fortune 500 ABD listesinde ikinci sırada yer alan Amazon.com'un net satışları, 469,8 milyar dolar, üçüncü sırada yer alan Apple'ın net satışları ise 365,8 milyar dolar oldu.

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