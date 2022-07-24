Fransa, elektrik şirketi EDF’yi 9,7 milyar euro bedelle kamulaştırıyor

Fransa hükümeti, elektrik üreticisi EDF’nin (Électricité de France) kontrolünü tamamen ele almak için yaklaşık 9,7 milyar euro ödemeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa enerji kriziyle boğuşurken Fransa hükümeti, ülkenin elektrik devi EDF'nin (Électricité de France) kontrolünü bütünüyle sağlamak amacıyla 9,7 milyar euro ödemeyi teklif ediyor.

Fransa bu hamleyle Avrupa'nın en büyük nükleer enerji operatörünü yönetme hakkını eline alacak.

HİSSE BAŞINA 12 EURO

Reuters'ın haberine göre Fransa Maliye Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada hükümetin, EDF'nin azınlık hissedarlarına 5 Temmuz'daki kapanış fiyatına yüzde 53 prim uygulayarak hisse başına 12 euro teklif edeceğini söyledi.

Fransa hükümeti borç yükü altında ezilen grubu tamamen kamulaştırma niyeti olduğunu 6 Temmuz'da açıklamıştı.

Hükümetin satın alma planının ayrıntılarının beklendiği sırada borsadaki işlemleri geçici olarak askıya alınan EDF'nin hisseleri salı günü yeniden işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri salı yüzde 15 artışla 11,80 euro'ya yükseldi.

EDF'NİN ŞU AN YÜZDE 84'Ü FRANSA DEVLETİNE AİT

Plansız kesintiler, gecikmeler, yeni reaktörlerin inşasında yaşanan maliyet aşımları ve hane halklarını artan elektrik fiyatlarından korumak için konan tavan fiyat uygulaması nedeniyle sıkıntılar yaşayan EDF'nin yüzde 84'ünü halihazırda Fransız devleti elinde bulunduruyor.

Ukrayna'daki savaş, EDF'nin krizini derinleştirdi. Enerji devi süreç boyunca piyasadan tarihi düzeyde yüksek fiyatlardan elektrik satın alırken, rakiplerine daha ucuza satmak zorunda kaldı.

ENERJİ KRİZİ AVRUPA'YI SIKIŞTIRIYOR

Avrupa, Rus doğalgazına alternatif bulmaya çalışırken Fransa yönetimi EDF'nin kamulaştırılmasının enerji rezervlerinin güvenliğini artıracağını belirtiyor.

Artan enerji maliyetleri Avrupa'daki diğer tedarikçileri de sıkıştırıyor. Almanya önceki haftalarda, Rus doğalgazının Avrupa'daki en büyük ithalatçısı konumundaki enerji şirketi Uniper'ı kurtarmak için harekete geçti.

Normal şartlar altında yılın bu zamanında elektrik ihraç eden Fransa halihazırda İspanya, İsviçre, Almanya ve İngiltere'den ithalat yapıyor. Arz sıkışıklığının bu kış daha da kötüye gitmesi muhtemel görünüyor.

‘SERT AMA GEREKLİ BİR ADIM'

EDF'de küçük bir hisseye sahip olan Almanya merkezli yatırım şirketi Deka Investment'ta sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim başkanı Ingo Speich, “Şirketi nihayetinde kurtarmanın ve elektrik üretimini sağlamanın tek yolu kamulaştırma. Bu sert de olsa gerekli bir adım” ifadelerini kullandı.

Derecelendirme kuruluşu S&P, EDF'nin borcunun bu yıl 100 milyar euroya yaklaşabileceğini tahmin ederken gruptaki bir tahvil sahibi, önerilen satın alma teklifinin hükümetin desteğine yönelik olumlu bir sinyal olduğunu söyledi. Ancak bilançoyu istikrara kavuşturmak için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip eden bir bankacı, baharda EDF'ye sağlanan 3 milyar euroluk sermayenin büyük bir kısmını karşılayan devletin yakında daha fazla meblağ enjekte etmek zorunda kalacağını söyledi.

EDF, 2005'te Paris Borsası'nda hisse başına 33 eurodan işlem görüyordu. Dolayısıyla o dönemde hisse satın alan yatırımcılar büyük bir kayıp yaşayabilir.

‘BAŞARI OLASILIĞI YÜKSEK'

Citi analistlerinden Piotr Dzieciolowski, “Teklifin cazip göründüğünü ve başarı olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Satın alma teklifi eylül başında sunulacak. Fransa Maliye Bakanlığı'ndan bir kaynak hükümetin grubu borsadan çıkarma sürecini ekim sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

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