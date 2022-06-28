Fransız bankadan yeni Türkiye raporu: Enflasyonda artış sürecek

Fransız banka Societe Generale, Türkiye'de enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 80'in üzerine tırmanacağını ve faizlerin 2023 ikinci çeyreğe kadar yüzde 14'te kalacağını öngördü.

Sozcu.com.tr

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Fransız banka Societe Generale Türkiye ekonomisine ilişkin yeni tahminler yayımladı. Banka, enflasyonunun yüzde 80’in üzerine çıkmasının olası olduğunu ve Merkez Bankası’nın (TCMB) muhtemelen 2023 Q2’ye kadar politika faizini yüzde 14’te tutacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Reuters’ın Societe Generale araştırma notundan aktardığı bilgiye göre banka TL’nin değer kaybetmeye devam etmesini ve enflasyon ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle TL üzerindeki satış baskısının artmasını beklediğini açıkladı.

ENFLASYON 24 YILIN ZİRVESİNDE

Tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 2,98 ile yüzde 4,8 olan beklentilerin oldukça altında bir artış göstermişti. Yıllık enflasyon böylece yüzde 73,5’e yükselerek 24 yılın zirvesine çıkmıştı. Merkez Bankası’nın politika faizi ise ocak ayından bu yana yüzde 14 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın Haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 olmuştu.

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