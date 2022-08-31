FT: Ekonomide zor zamanlar bizi bekliyor

İngiliz Financial Times’ın baş ekonomi yorumcusu Martin Wolf, ABD’de sıkı para politikasıyla tetiklenebilecek bir durgunluğunun Avrupa’da enerji kriziyle birleşerek daha derin bir resesyona neden olabileceğini yazdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz yayın kuruluşu Financial Times'ın baş ekonomi yorumcusu Martin Wolf dünya ekonomisini zor zamanların beklediğini yazdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulunun etkili üyelerinden Isabel Schnabel'in Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği sıkı para politikası mesajlarına dikkat çeken Wolf, “Merkez bankaları bu mesajda neden bu kadar ısrarcıydı?” diye sordu.

Wolf merkez bankalarının düşük enflasyon hedefine ulaşamamaları ve buna dair açık bir görevleri olması nedeniyle böyle bir tercihte bulunduklarını belirtiyor.

‘GEVŞEK PARA POLİTİKASINDA ISRAR EDİLDİ'

Dünyada genel olarak sadece manşet enflasyon değil enerji ve gıdanın hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da uzun süredir hedeflerin üzerinde seyrediyor.

Wolf böylesi bir sorunu ortaya çıkaran nedenler arasında pandemide tüketime ağırlık verilmesinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji arzı kısıtlamalarının ve savaşın doğurduğu arz şoklarının yer aldığını belirtti.

Ünlü ekonomist, başta Fed olmak üzere merkez bankalarının pandemi döneminde uygulanan aşırı gevşek para politikasında çok uzun süre ısrar ettiğini söyledi.

‘MERKEZ BANKALARI İTİBAR KAYBINDAN KORKUYOR'

Merkez bankalarının parasal verileri doğru yorumlayamadığını ifade eden Wolf itibarlarını korumak için şimdi sert adımlar attıklarını ifade etti. Wolf'a göre bu korku, yüksek fiyat enflasyonuyla güçlü işgücü piyasalarının birleşiminden doğacak ücret enflasyonu riskleriyle pekişiyor.

Öte yandan yüksek seyreden enerji fiyatlarının ekonomideki her şeyin fiyatını yükseltmesiyle bu risk daha da büyüyor.

Wolf merkez bankalarının kararlarında haklı olduğunu ve 1970'lere benzer biçimde yüksek enflasyon dönemine girmenin felaket olacağını yazdı.

Ancak ünlü ekonomist düşen reel gelirler ve sıkılaşan finansal koşulların bir araya gelmesiyle derin bir yavaşlamanın yaşanma riskinin de mevcut olduğunu söyledi.

‘40 YILDIR BÖYLE BİR ATMOSFERLE KARŞILAŞILMADI'

Wolf'a göre, sorunun bir kısmı parasal sıkılaşmayı ayarlamanın zor olmasıyla, bir diğer kısmı da politika yapıcıların 40 yıldır böyle bir durumla karşılaşmamış olmasıyla alakalı.

Financial Times'ın baş ekonomi yorumcusu parasal sıkılaşmanın ABD'de durgunluk yaratırken, Avrupa'da enerji kriziyle birlikte daha derin bir resesyonu doğurabileceğini söyledi.

‘AVRUPA'DA MALİ İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR'

Wolf, Avrupa'daki krizin özünde enerji şokunun olduğunu söyledi. Merkez bankalarının böyle durumlarda yapabileceği pek bir şey olmadığını ifade eden Wolf, fiyat istikrarı görevlerine bağlı kalmaları gerektiğini belirtti.

Wolf, Euro Bölgesi'nde yüksek düzeyde bir mali işbirliğinin gerekeceğini yazdı.

İlginizi Çekebilir Rusya'da batılı markaların yerini Çin alıyor

İlginizi Çekebilir Küba, Karadeniz Holding'den aldığı elektrik miktarını artırmak istiyor

İlginizi Çekebilir Bölüşüm şoku büyüyor