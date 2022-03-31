Garanti Bankası’nda geri alım teklifine onay çıktı

İspanyol BBVA bankası, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisselere geçtiğimiz kasım ayında talip olmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gönüllü pay alım teklifini onayladı.

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Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip İspanya kökenli BBVA, bankanın geri kalan hisselerini almak için 15 Kasım 2021’de gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar vermişti.

Aylardır beklenen onay çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bugün yayımlanan haftalık bülteninde BBVA’nın başvurusunun olumlu karşılandığı duyuruldu.

SPK Bülteni’ninde konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Banka) sermayesinin %49,85'ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)'nın, Banka'nın 1 TL nominal değerli 100 adet/1 lot payı için teklif fiyatı 12,20 TL olmak üzere nominal değeri 2.106.300.000 TL olan paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin pay alım teklifi bilgi formunun onaylanmasına ilişkin

başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”

Gönüllü pay alım teklifi, BBVA'nın mülkiyetinde bulunan bahsi geçen bu paylar hariç, şirketin sermayesini temsil eden tüm paylara yönelik.

Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL olacak. Eğer bu teklif ve anlaşma gerçekleşirse alım bedeli 25 milyar 697 milyon Türk Lirası olacak.