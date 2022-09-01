Garantili yol projesine finansman bulunamadı

Mersin’deki Çeşmeli-Taşucu otoyolu ihalesi feshediliyor. Türkiye’nin kredi risk priminin yüksek olması nedeniyle yurt dışından kredi sağlanamadı.

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45 bin araç geçiş garantisi verilen Mersin'deki Çeşmeli-Taşucu otoyolu yap-işlet-devret (YİD) ihalesi feshediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 10 ay önce uygulama sözleşmesi imzalanan ve 2023'te açılacağı ilan edilen otoyol için ihale fesih süreci başlatıldığını bildirdi. Akın, “İhaleyi kazanan yandaş şirket, Türkiye'nin kredi riskinin priminin yüksek olması nedeniyle yurt dışından finansman bulamadı. Bu nedenle ihale sessiz, sedasız feshediliyor” dedi.

TEK ÇİVİ ÇAKILAMADI

Akın yaptığı açıklamada, “AKP iktidarının çok sevdiği yap-işlet-devret projelerine verilen garantilere karşın yurt dışından kredi bulunamamaya başlandı. Bu ihale için de geçen yıl sözleşme imzalandı. Üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine ve otoyol için kamulaştırma kararlarının çıkmasına karşın henüz tek bir çivi çakılmadı” dedi ve şunları söyledi:

“İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'nin kredi risk priminin olağanüstü yükselmesiyle yurt dışındaki kredi kuruluşları garantili olmasına karşın bu projenin finansmanını üstlenmek istemedi.”

Ekonomik buhranı gösteriyor

İhale kapsamında Euro üzerinden 45 bin araç garantisi verildiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 52 kilometrelik yol için günlük 45 bin araç geçmez ise eksik kalan kısmın Hazine'den karşılanacağını belirtti.

Buna rağmen şirketin finansman bulamadığını ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne fesih başvurusu yaptığını anlatan Akın, “Ballı, kaymaklı garanti olmasına karşın YİD projesine kredi bulunamaması Türkiye'nin yaşadığı ekonomik buhranı gösteriyor. İktidar geçen yıl başka bir proje için de özel bir kanun çıkararak Ulaştırma Bakanlığı'nı kefil haline getirmişti. Şimdi de 2023 yılında açılacağı söylenen otoyol için fesih başvurusu yapılıyor. Bu başvuru kamuoyundan da gizleniyor” dedi.