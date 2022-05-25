Gaziantep’te Türk-Arap İş Zirvesi düzenlenecek

Uluslararası İş Formu’nun (IBF) 2. Türk-Arap İş Zirvesi kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden Türk ve Arap iş adamları başta olmak üzere binin üzerinde yatırımcı 11 Haziran’da Gaziantep’e gelecek.

Ahmet KAYA

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Dünyanın dört bir tarafından Türk ve Arap iş insanlarının Orta Doğu'nun sanayi üssü Gaziantep'te buluşacağı 11 Haziran'daki etkinliğin basın tanıtım toplantısında, bu buluşmanın gerek Gaziantep ve gerek bölgedeki yatırımlar açısından önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Binin üzerinde sanayici ve iş insanının katılacağı uluslararası toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin bakan ve üst düzeyde iş dünyası temsilcilerinin katılacağı açıklandı.

BİNİN ÜZERİNDE İŞ İNSANI KATILACAK

Toplantıda konuşan IBF Başkanı Erol Yarar, hem Gaziantep’te yatırım yapmak isteyen iş insanlarına rehber olmak, hem de bölgesel ticaretin gelişmesine katkı sağlamak için binin üzerinde iş insanının geleceğini belirterek şunları söyledi:

“Gaziantep barındırdığı imkânlar ile tarım, gıda, sağlık, turizm, inşaat ve farklı birçok alanda yatırım potansiyeline sahip, sürekli gelişmekte olan bir şehir. Aynı zamanda rekabet gücüyle öne çıkmış bir marka şehir. Bu çerçevede Dünya Bankası tarafından dünyanın en rekabetçi 7 şehrinden biri. Bölgede 20’den fazla ülkeden yatırımcı ve iş insanı ile 360 derece bir iktisadi ilişki inşa ediyoruz.”

IRAK ÖNEMLİ YATIRIM KAPISI OLACAK

Toplantıya özellikle Irak’ın katılımının oldukça önemli olduğunu belirten Yarar, “Irak, tarihinin en büyük bütçesini hazırladı. 150 milyar dolar. Dolayısıyla yaptığımız görüşmelerde Irak, Türkiye’den farklı birçok alanda alım yapmak istediğini belirtti. Irak’ın dört bir yanından 200’ü aşkın iş insanı bu zirvede olacak. Aynı zamanda Bağdat ve Gaziantep uçuşlarının doğrudan başlaması için de girişimlerimiz var. Azerbaycan, diğer Türk cumhuriyetleri, Almanya ve Avrupa'dan katılımcılar var” diye konuştu.

GAZİANTEP BÖLGENİN ÜRETİM MERKEZİ

Gaziantep’in üretim alanındaki potansiyeline dikkat çeken Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Gaziantep, bölgenin en büyük sanayi çalışma alanları ile üretim alanında rekabet üstünlüğüne sahip merkez konumunda bir şehir. 11 Haziran’da Gaziantep tarihi günlerinden birini yaşayacak. Gaziantep, bölgenin en büyük sanayi çalışma alanları ile üretim alanında rekabet üstünlüğüne sahip merkez konumunda bir şehir. İstanbul'dan sonra en büyük ikinci üretim gücüne sahip bir şehirden söz ediyoruz. Burada üretilen ürünlerle dünyanın her yerinde rekabet edebilirsiniz. Bu organizasyon ile hem iç ticaret, hem de dış ticaret desteklenecek. 5 milyar dolarlık bir öngörümüz var.” dedi.

ZİRVE GAZİANTEP'İN POTANSİYELİNİ DESTEKLEYECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep’in büyük bir potansiyel barındırdığını vurgulayarak, 2. Türk-Arap İş Zirvesi ile bu potansiyelin destekleneceğini belirtti. Şahin konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Dünyanın yedinci rekabetçi şehrindeyiz. Kalkınma öncelikle yerelde başlıyor. Bu alanda en iyi çalışan şehiriz. Lojistik alanda Gaziray başta olmak üzere birçok proje şehrin değerine değer katacak ve ticaret potansiyelini artıracak. 2. Türk-Arap İş Zirvesi de Gaziantep’in bu potansiyelini destekleyecek.”

20 ÜLKEDEN HEYET GELECEK

Düzenlenecek organizasyon ile katılımcıların Gaziantep ve bölge pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması hedeflenirken, 20 ülkeden gelecek alım heyetlerinin temaslarda bulunacağı vurgulandı. Bu amaçla başta, Irak, Suriye, Mısır, Ürdün, Yemen, Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Tunus, Cezayir, Libya, Moritanya, Fas, Pakistan, Somali, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere, Avrupa'nın farklı bölgelerinden birçok yatırımcı ve alım heyeti Gaziantep’te temaslarda bulunacak.

Programda ayrıca Irak başta olmak üzere birçok ülkeden bakan düzeyinde katılım ve farklı birçok sektörü kapsamında görüşmelerde bulunulacak.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile çok sayıda Türk ve yabancı gazeteci katıldı.

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