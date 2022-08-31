Gazprom Başkanı: Avrupa’da doğalgaz fiyatları 4000 doları aşabilir

Gazprom Başkanı Aleksey Miller Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının bin metreküp başına 4000 doları aşabileceğini belirtti.

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Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, doğal gaz satışlarındaki düşüşe rağmen, bu yıl şirket gelirlerinin geçen yıla kıyasla önemli oranda artacağını belirterek, “Sonbahar ve kış döneminin zirvesinde Avrupa’daki doğal gaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir.” dedi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Miller’in “Petrol ve Doğalgaz Sanayisi Çalışanları Günü” dolayısıyla yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Gazprom’un bu yıl itibarıyla 288,1 milyar metreküp doğalgaz ürettiğini anlatan Miller, “Bunun 154,7 milyar metreküpü iç pazara temin edilirken, 82,2 milyar metreküpü Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere sevk edildi” dedi.

Dış pazara yönelik ihracatın düştüğünü vurgulayan Miller, “Dış pazarlara yönelik gaz arzındaki düşüşe rağmen, hesaplamalarımız, Gazprom’un mali sonuçlarının, 2022 gelirimizin 2021’den önemli ölçüde daha yüksek olacağını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Miller, doğalgaz pazarlarında önemli değişikliklerin yaşandığına işaret ederek, “Daha önceden de söylediğimiz gibi, bunun nedenleri, Batılı düzenleyicilerin hatalı kararları ve yaptırım politikalarıdır.” dedi.

4 BİN DOLARI AŞABİLİR

Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarında bir “ralli” yaşandığını belirten Miller, “Doğalgaz fiyatı düzenli bir şekilde bin metreküpte 3000 dolar bandının üzerinde seyrediyor. Sonbahar ve kış döneminin zirvesinde (Avrupa) doğalgaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Miller, Asya’nın da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) temini konusunda Avrupa ile rekabet içerisinde olduğuna dikkati çekerek, Asya’da mevsimsel etkilerin de fiyatlarda baskı yarattığını söyledi.

RUSYA’NIN ÇİN SEVKİYATI ARTIYOR

Avrupa’nın iklim konusundaki gündeminin de rafa kalktığını ifade eden Miller, “Avrupa’da kömür ve benzin tüketiminin ne kadar keskin bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Daha da ilginç olanı, yakacak odun talebindeki artıştır. Herkes yakacak odun stoklamaya karar verdi. Kimse çevre gündemini düşünmüyor. Herkes önümüzdeki kışı nasıl geçireceğini düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

Miller, Rusya’nın Çin’e yönelik doğalgaz sevkiyatlarının da yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını sözlerine ekledi.

FRANSA’NIN GAZI KESİLECEK

Fiyat artışlarının kışın hızlanacağı tahminleri sürerken son olarak Gazprom, dün bir açıklama yaparak Fransanın Temmuz ayına ait ödeme yapmaması nedeniyle yarından itibaren gaz tedarikini askıya alacağını duyurmuştu.

Gazprom,’dan yapılan açıklamada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın ‘Yabancı Alıcıların Rus Doğalgaz Tedarikçilerine Karşı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesine İlişkin Özel Usul Hakkında Kararnamesi’ uyarınca, alıcı sözleşmede belirtilen ödeme süresi içinde ödemeyi tam olarak yapmadıysa, yabancı bir alıcıya daha fazla doğalgaz tedariki yasaktır” ifadeleri kullanıldı.

Gazprom, bu bağlamda 1 Eylül 2022den başlayarak tedarik edilen gazın tam ödemesi alınana kadar gaz tedarikini askıya alacağını belirtti. (AA,DHA)

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