Gazprom gaz akışının tekrar başlaması için topu Siemens’e attı

Rus Gazprom, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki arızalı ekipman Siemens Energy tarafından tamir edilene kadar Avrupa'nın en büyük boru hattından gaz akışı olmayacağını söyledi.

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Rusya’nın ulusal gaz şirketi Gazprom’un Başkan Yardımcısı Vitaly Markelov, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki arızalı ekipman Siemens Energy tarafından tamir edilene kadar Avrupa’nın en büyük boru hattından gaz akışı olmayacağını söyledi.

Avrupa, en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya’nın gaz akışını kısmasının ardından tarihinin en ciddi doğalgaz krizi ile karşı karşıya kaldı. Doğalgaz arzının azalmasıyla birlikte elektrik ve gaz fiyatları birkaç kat artarken, Almanya’da gaz ithalatçısı şirketler tüketimin karneye bağlanması gerektiğini dile getirmeye başladı.

Gazprom Avrupa’nın başlıca gaz tedarik kanalı olan Kuzey Akım 1 hattından gaz akışını, kompresör istasyonlarından birinde yağ sızıntısı olduğu gerekçesiyle kesmiş, buna bağlı olarak doğalgaz fiyatları tırmanmıştı.

‘SIEMENS’E SORMALISINIZ’

Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu ziyaretinde Reuters’a konuşan Markelov, Kuzey Akım 1’de akışın ne zaman başlayacağı sorulduğunda, “Bunu Siemens’e sormalısınız. Önce onların ekipmanı tamir etmesi gerekiyor” dedi.

Münih merkezli Siemens Energy, bugün yaptığı açıklamada Gazprom’un aktardığı soruna anlam veremediğini belirtti.

Siemens, Portovaya kompresör istasyonunda işler durumda olan son türbin motorundaki yağ sızıntısının, boru hattının kapanmasını gerektirmediğini belirtti.

Siemens Energy’den yapılan yazılı açıklamada “Hafta sonunda bize iletilen bilgileri göz önüne aldığımızda (sorunun aktarıldığı) bu yeni tarife anlam veremiyoruz” denildi.

Açıklamanın geri kalanında, “Bu yüzden, yeni bir açıklama yapılana kadar bize iletilen bilgi ışığında faaliyetleri durdurmak için teknik bir sebep bulunmadığını değerlendirdik. Böyle sızıntılar normalde türbinin durdurulmasına sebep olmaz ve (sızıntı) olay yerinde durdurulabilir” denildi. (REUTERS)

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