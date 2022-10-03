Gazprom’un doğalgaz ihracatında büyük düşüş

Gazprom'un ilk 9 aydaki ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 40,4 azalırken şirket Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolarının kışı rahat geçirmek için yeterli olmadığını belirtiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 gerilediğini bildirdi. Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,4 azalarak 86,9 milyar metreküp oldu.

Açıklamaya göre yılın ilk 9 ayındaki doğalgaz üretimi de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 azalışla 313,3 milyar metreküpe düştü.

ÇİN’E YÖNELİK SEVKİYATLAR REKOR KIRIYOR

Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e yönelik gaz sevkiyatlarının ise artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, eylülde günlük sevkiyat rekorunun da iki defa kırıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediği kaydedildi.

Küresel doğalgaz talebinin yılın 9 ayında 40 milyar metreküp düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, AB ve İngiltere’nin 35 milyar metreküple küresel talep gerilemesinde yüzde 90 paya sahip olduğu ifade edildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Kuzey Akım'da sızıntılar durdu

İlginizi Çekebilir Doğalgaz tüketiminde öngörüler tutmadı: Avrupa'da kriz büyüyor

İlginizi Çekebilir Petrol fiyatları 'büyük arz kesintisi' beklentisi ile yükseldi