Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) için ekonomistler ne dedi?

Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi hamlesini değerlendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir” duyurusunu yapmıştı.

“FAİZE FAİZ DEMEMEK İÇİN YAPTIKLARIMIZI YAZSAK ROMAN OLUR”

Ekonomistler, bakanlığın bu kararıyla ilgili sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu. Ekonomistlerim yorumları şu şekilde:

Uğur Gürses: “Neyin gelirine endeksli? Çaykur’un demeyin sakın… Bakın şöyle yapın; 1. ve 2. köprünün gelirlerini dağıtın. Böylece parası olan 2 köprünün gelirini alsın, parası olmayanlar da Osmangazi ve YSS Köprüsü’nün garantilerini ödesin…”

Mahfi Eğilmez: “A planı olmayan birisine B planı sorulmaz. Faize faiz dememek için yaptıklarımızı yazsak roman olur.”

Mustafa Sönmez: “Enflasyon yüzde 100 e giderken, hangi devlet gelirine endeksli tahvile güvenirsiniz ? Devletin hangi kurumu, enflasyona yakın gelir garanti eder ki? Dağ fare doğurdu. Yarın döviz tırmanır yine.”

Alaattin Aktaş: “Gelire Endeksli Senet; büyük buluş! Ama küçük(!) bir eksiği var. Gelir ne? Akşam üstü açıklama yapacağım de, bir beklenti yarat; dolar 17.20’nin üstünden 16.80’lere insin… Kof bir açıklamadan sonra dolar yeniden 17.20’nin üstüne çıksın… Kısa günün değil, birkaç saatin karı! Acaba şu birkaç saatte o milyonları kimler götürdü?”

Prof. Dr. Burak Arzova: “Gelire endeksli derken hangi Gelir bu? açık değil. Üç ayda bir kupon getirisi verilmiş. Getiri garantisinden bahşediyor yani yine yük hazineye yıkılmış durumda. Çıkmaz yolda çıkış aramaya çalışmak gibi”

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