Gençlere miras olarak borç bırakılıyor

Hayata veda edenler, aile fertlerine ağır borçlar bırakıyor ve bu nedenle son dönemde reddi miras davalarında büyük artış olduğu görülüyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'de borçlu sayısı hızla artarken, ekonomik krizin acı bir yansıması da reddi miras davalarındaki patlamada kendini gösteriyor. Bundan 10 yıl önce yüzde 30'larda olan reddi miras davası oranlarının yüzde 85'i aşmasının “krizin en acı yüzü” olduğunu söyleyen Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez, “Pandemi sürecinde borçların takibe düşme süresinin uzatılmasına rağmen borçlu sayısında ve buna paralel reddi miras davalarında dikkat çekici bir artış var” dedi.

Türk aile yapısına ve kültürüne ters olsa da krizin kaçınılmaz yansıması olarak reddi miras davalarının arttığını anlatan Söylemez, “Gençlere borç miras kalıyor, hayatının başındaki genç insanlar için çok moral bozucu, iç acıtıcı bir tablo bu. Bunun temel nedeni kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları. Aile fertleri vefat eden aile bireyinin borçları altında eziliyor” dedi.