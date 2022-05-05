“Gizli kararnameyle İGA’ya milyarlık ayrıcalık sağlandı”

Doğru Parti Lideri Serdaroğlu, Şubat ayında gizli bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarıldığını ve İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA'ya milyarlık ayrıcalıklar sağlandığını iddia etti.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Serdaroğlu, “gizli” bir Cumharbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’ya önemli ayrıcalıklar sağlandığını ileri sürdü.

İşte Doğru Parti Lideri’nin paylaştığı mesajdaki iddiaları:

Ülkenin kararnamelerle yönetilerek, genlerinin ve kimyasının bozulduğu, yandaşlara çeşitli çıkarların ve menfaatlerin sağlandığı bir gerçektir artık. Şubat 2021’de çıkartılan GİZLİ bir CB Kararnamesi ile;

1)İstanbul Hava Limanını işleten Beşli Çeteye ÜÇ YIL ilave işletme süresi verildiği,

2)Bu üç yıl boyunca İGA’nın ödemesi gereken yıllık 900 milyon avro olmak üzere toplamda 2 Milyar 700 milyon avro kira gelirinin alınmayacağı

3)Bu da yetmezmiş gibi ÜÇ YIL boyunca DHMİ tarafından İGA’ya yıllık 275 milyon avro’nun ödeneceği hükme bağlanmış.

Hazineden 5 kuruş çıkmadan (!) dünyanın en büyük havalimanını yaptığını iddia edenlere; DOĞRU Parti devri sabık yaratıp, çöpten ekmek toplayarak karınlarını doyuranlar da dahil açlık sınırının altında yaşayan halkımızın hesabını yargı önünde sormazsak, bize de yazıklar olsun.

İlginizi Çekebilir İstanbul Havalimanı işletmecisinin kredi borcuna öteleme ve faiz indirimi

İlginizi Çekebilir Bloomberg: İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA kira erteleme istedi

İlginizi Çekebilir İstanbul Havalimanı'nda iki ortak hisselerini satıyor