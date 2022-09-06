Goldman: Avrupa’nın enerji faturaları 2023’e kadar 2 trilyon dolar artacak

Goldman Sachs, 2023'e kadar Avrupa'da hanelerin ödeyeceği enerji faturalarında 2 trilyon dolar artış beklediğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD merkezli uluslararası finans kuruluşu Goldman Sachs analistlerine göre, Avrupalı ​​hanelerin enerji faturalarının gelecek yılın başlarında yaklaşık 2 trilyon dolar artacağı hesap edildi. Bu durum hükümet müdahalesine duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Bloomberg’in aktardığı rapora göre banka analistleri pazar günü yayınladıkları bir notta, enerji faturalarının Avrupa’nın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 15’ine ulaşacağını belirtti.

RUSYA GAZI KESTİ, AB HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta cuma günü Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti. Rus şirket arıza nedeniyle akışı durduğunu söylese de açıklamanın G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulayacağı haberlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanlarının da zirve seviyelere tırmanan enerji fiyatlarını kontrol altına almak üzere doğalgazda tavan fiyat uygulanmasına geçilmesi ve enerji piyasası katılımcılarına acil durumlarda kullanılmak üzere kredi imkanı tahsis edilmesi konularını görüşeceği duyurulmuştu.

‘ÖNLEMLER BASKIYI HAFİFLETEBİLİR’

Rusya'nın birliğe doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından 9 Eylül'de bir araya gelecek olan bakanlar, Avrupa'nın sanayisini etkisi altına alan ve hane faturalarını tırmandıran yüksek doğalgaz ve elektrik fiyatlarına birlik olarak nasıl bir karşılık verileceğini ele alacak.

Goldman analistleri ise hisse senedi yatırımcılarının düzenleyici çabaları karşısında çok karamsar olduğunu söyledi. Analizde, “Fiyat tavanları da dahil olmak üzere düşünülen bazı adımlar, tarifelerdeki artışı yumuşatarak, sanayi üretimindeki kısa vadeli düşüşü sınırlayarak enerji fiyatları üzerindeki ağırlığı hafifletebilir” ifadeleri yer aldı.

70’LERDEKİ PETROL KRİZİNDEN BİLE KÖTÜ

Goldman’ın hazırladığı raporda, “Bize göre piyasa, krizin derinliğini, genişliğini ve yapısal yansımalarını hafife almaya devam ediyor. Bunların 1970’lerdeki petrol krizinden bile daha derin olacağına inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Analistler yatırımcıların yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışan şirketlerin hisselerini tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Raporda bu şirketlerin yapısal olarak uzun süre daha yüksek enerji fiyatlarından yararlanabilecekleri belirtildi.

İlginizi Çekebilir Rusya'nın en büyük bankalarında yuan cinsi kredi hazırlığı