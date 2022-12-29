GSS prim borçlularına sağlık hizmeti sağlanması 2023 sonuna uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS prim borçlularına sağlık hizmeti sağlanması uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.
Genel sağlık sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borçlularına halen sunulmakta olan sağlık hizmetinin 2023 yılı sonuna kadar devam etmesine karar verildi.
Bakanlar Kurulu’nun kamu mal ve hizmetlerinden indirimli ve ücretsiz yararlanma şartlarını belirleyen 2002/3654 sayılı kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla, GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının kamu ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmelerine olanak tanıyan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. (REUTRES)