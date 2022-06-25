Gümrük vergisi oranlarında değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt içinde üretilmeyen ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri düşürüldü. Etil alkolde ise dökme olanlarda gümrük vergisi yüzde 25'e, ambalajlı olanlarda ise yüzde 30'a çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ürünlerine yönelik İthalat Rejimi Kararı’nda değişiklik yapıldı.
Kararla, yurt içinde üretilmeyen ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergilerinin sanayicilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak düşürüldüğü belirtildi.
Etil alkolde ise, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme olanlarda gümrük vergisi yüzde 25’e, ambalajlı olanlarda ise yüzde 30’a çıkarıldı.
416 TEMEL TARIM ÜRÜNÜNDE DÜZENLEME
Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer karar ise, “İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması” kapsamında düzenlemeye gidilmesi oldu.
Anlaşma kapsamında, 12’li gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında 416 temel tarım ürünü, 295 balıkçılık ürünü ve 96 demir-çelik ürününde gümrük vergisi düzenlemesine gidildiği belirtildi.