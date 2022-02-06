Gümüş endüstriyel taleple yön bulacak

Son bir yılda gümüşün ons fiyatı 5 dolar kadar geri çekilerek 23 doların altına geriledi Analistler artan güneş enerjisi kullanımıyla birlikte gri metale olan talebin yükselmesini bekliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gümüş fiyatları 2021 yılında yatırımcılarını yüzde 13 negatif getiri ile hayal kırıklığına uğratsa da gri metale olan talebin yükselmesi bekleniyor. Yatırımcıların en çok ilgisini çeken emtialardan biri olan gümüşün gramı 9.8 lira seviyelerinden satılıyor. Yeni yılda en yüksek 24.79 doları gören gümüşün ons fiyatı ise 22.50 dolara geriledi. Analistler gümüşün ons fiyatının 23 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde fiyatların yukarı yönde tırmanışını sürdürmesini bekliyor. Gümüş sadece bir yatırım aracı değil. Aynı zamanda endüstriyel bir metal olarak yaygın olarak kullanılıyor.

GECİKMELİ TAKİP EDİYOR

Elektronik ve güneş enerjisi sektörleri tarafından desteklenen imalat talebinin yıllık bazda %3 artarak 572 milyon onsa çıkması bekleniyor. Analistler artan güneş enerjisi kullanımıyla birlikte gri metale olan talebin yükselmesini bekliyor. Gümüş fiyatlarının altının fiyatını gecikmeli olarak takip ettiği ve endüstriyel kullanım farklılıkları nedeniyle altının fiyatından önemli ölçüde farklılaşabildiğine dikkat çekiliyor. Analistlerin altın ve gümüş fiyatları için kısa vadeli öngörülerinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının etkili olacağı belirtiliyor. Fed'in 50 değil 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi durumunda tahvil faizlerinde düşüş, gümüş ve altın dahil kıymetli metallerde ise hızlı yükseliş yaşanabileceği vurgulanıyor.

Güneş enerjisi 110 milyon onsluk talep yaratabilir

– Uluslararası Gümüş Enstitüsü Genel Sekreteri Michael DiRienzo CNBCtv18' e verdiği röportajda gümüşün temellerinin sağlam olduğunu ve bu yıl için ortalama gümüş fiyatının 25.7 ila 26.50 dolar aralığında öngördüklerini aktardı. DiRienzo, yeşil ekonomi girişimlerinin önderliğinde güneş enerjisi sektörünün gümüş talebinin yüzde 13 artarak 110 milyon onsa çıkmasını bekliyor.