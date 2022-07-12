Gümüş yatırımcısının kaybı büyük oldu

Küresel piyasalarda resesyon korkusu yayılırken, doların önemli para birimleri karşısında güçlenmesi gümüş piyasalarında hüsran yarattı.

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Geçen hafta önce psikolojik 20 dolar barajını aşağı doğru kıran ons gümüş, satışların hızlanmasıyla bir anda kendini 19 doların altında buldu. Şu sıralar 19 doların biraz üzerinde hareket eden kıymetli metal, son 2 yılın en düşük seviyelerine geri çekilmiş oldu. Son bir ayda yüzde 13.6 gerileyen fiyatların 1 yıllık kaybı yüzde 26.56 oldu. Gümüş, endüstriyel kullanımının yoğun olması nedeniyle, bir resesyon tehdidi ortaya çıktığında negatif etkilenen ilk yatırım varlıklarından biri oluyor.

YÜKSELİŞ OLASILIĞI ZAYIF

Piyasalarda yaşanan enflasyon korkusu merkez bankalarını bir resesyonu tetikeme pahasına faiz oranlarını daha da artırma durumunda bırakırsa dolar endeksi daha da güçlenebilir.

Analistler bunun gerçekleşmesi halinde gümüşte destek bölgeleri olarak 19 doların altında ilk olarak 18.60 dolar seviyesinin izleneceğini söylüyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, analistlere göre fiyatları 17 doların da altına sürükleyebilir ve Haziran 2020'nin en düşük seviyesi olan 16.95 dolar radara girebilir. Fiyat görünümünün düzelmesi için 22 doların yeniden aşılması gerekiyor fakat uzmanlara göre bu yakın tarihte olası gözükmüyor.

Altın da ikinci yarıya kötü başladı

Tüm dünya yükselen enflasyonla baş edebilmek için faiz silahını çekti. Faiz oranlarının artmasıyla ekonomilerin durgunluğa girebilme ihtimali kuvvetlendi. Küresel büyümenin yavaşlayacağına yönelik endişelerle yatırımcı mayıstan bu yana hızla riskli varlıklardan uzaklaşırken altın gibi güvenli limanlar yerine dolara yöneliyor. Geçen haftayı yüzde 3.3 değer kaybı ile tamamlayan ons altın yeni haftada da en yüksek 1.743 dolar, en düşük 1.731 doları gördü.